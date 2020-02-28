SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Putin’den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydı
Nwakaeme takımla çalıştı
Trabzonspor

Nwakaeme takımla çalıştı

Çaykur Rizespor maçı öncesinde son antrenmanını yapan Trabzonsor'da Nwakaeme takımla çalışırken, Pereira ayrı çalıştı.

28 Şubat 2020 18:17

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer,  daha sonra kampa girerek Çaykur Rizespor maçı saatini beklemeye başladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın saat 17.00’de sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 18:17 | 28 Şubat 2020
nwakaeme süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:00
-
Besiktas
Konyaspor
Yarın - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR