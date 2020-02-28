Nihat Özdemir: Türk milleti bunun altından kalkacak güçtedir

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

Müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in Türk futbolu adına önemli bir iş başardığını ifade eden Nihat Özdemir de şu sözlere yer verdi:

“Şu anda tabii Türkiye'mizi Avrupa'da temsil eden tek takım Başakşehir ve buraya kadar çok başarılı bir şekilde geldiler. Bu gece de Avrupa'nın iyi takımlarından biri sayılan Sporting'i iyi bir skor ile elemeyi bildiler ve ilk 16 takım arasına girdiler. Gerçekten Türkiye için, Türk takımları için, federasyonumuz için çok başarılı bir haber… Bundan mutluluk duyarken maçın sonlarına doğru acı haberi maalesef öğrendik ve sevincimi bir anda büyük bir üzüntüye yerini terk etti. Türk milletinin başı sağ olsun. Şehit yakınlarımıza Allah sabırlar versin. Tabii Türk milleti büyük bir millet, biz bunun altınında kalkarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, Allah hepimize sabırlar versin, başımız sağ olsun. Sevincimizin devam etmesini isterdik. Keşke böyle bir netice olmasaydı, bu olay olmasaydı. Askerlerimiz, erlerimiz, yavrularımız böyle bir olayda şehit olmasalardı. Ama tabii olan budur… Türk milleti bunun altından kalkacak güçtedir. Futbolcuları tek tek yürekten tebrik ediyorum. Okan hocamızı tebrik ediyorum. Başakşehir'in başta başkanı olmak üzere yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Türk milletinin gerçekten Avrupa'daki yüz akı oldular, başarılarının devam etmesini diliyorum.”