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Euroleague

MAÇ SONUCU | ALBA Berlin 86-99 Anadolu Efes

Euroleague lideri Anadolu Efes, 30 maçlık normal sezonun 26. haftasında 23. galibiyetini elde etti. Efes, Shane Larkin'den yoksun ikinci maçında yine galip geldi. Temsilcimizde Micic 23 sayıyla oynadı.

28 Şubat 2020 00:16

Euroleague lideri Anadolu Efes, Shane Larkin'in yokluğundaki ikinci maçında Almanya'da konuk olduğu Alba Berlin’i baştan sona üstün götürdüğü maçta 99-86 mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar bu sonuçla birlikte 23. galibiyetini alarak rahat liderliğini sürdürürken Alba Berlin ise 17. yenilgisini yaşadı. Temsilcimizde Vasilije Micic 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Micic ayrıca 9 asist ve 5 ribaundla oynadı. Adrien Moerman ise 19 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

Toplamda 30 maçtan oluşan normal sezonda 23 galibiyetle zirvede yer alan Efes, dolu dizgin ilerlediği sezonda üst üste 11. galibiyetini aldı.

Son güncelleme 01:25 | 28 Şubat 2020
alba berlin anadolu efes euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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