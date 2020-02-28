Jose Mourinho, Harry Kane ile ilgili müjdeli haberi verdi

Tottenham Hotspur menajeri Jose Mourinho, Wolverhampton Wanderers maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, Harry Kane’in hamstring sakatlığından beklenen süreden daha hızlı iyileştiğini açıkladı.

Kane’in yıl başında oynadığı Southampton maçı sırasında hamstringinde yırtık oluşmuştu. İlk beklentiler İngiliz golcünün sezon sonundaki iki maça yetişeceği yönündeydi. Ancak Mourinho açıklamalarında durumun daha iyi gözüktüğünü söylerken daha umutlu olduğunu ve oyuncunun sezon bitimine 5 maç kala kadroya dönebileceğini söyledi.

Üç Premier Lig şampiyonluğu bulunan teknik direktör, “Şu an için biraz spekülasyon yapıyorum ama çok daha iyi hissediyor. Kane elinden ne geliyorsa yapıyor ve aldığımız geri dönüşler tamamıyla olumlu. Bazen tüm protokolleri uygulamanıza rağmen bazı hareketlerde ağrılar oluşabiliyor. Ancak Kane’in durumunda böyle bir durum söz konusu değil. O sebeple sezonun sonunda bize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.