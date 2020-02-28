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İdlib saldırısı nedeniyle ralli iptal edildi
Motor Sporları

İdlib saldırısı nedeniyle ralli iptal edildi

Kars’ta gerçekleştirilecek olan 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Sarıkamış Rallisi, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi.

28 Şubat 2020 11:47

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, İdlib’de 33 askerin şehit düştüğü saldırı nedeniyle 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağının yapılmayacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi’nin, şehit ve yaralı askerler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde organize edilmesi planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı Sarıkamış Rallisi, İdlib'de gelişen acı olaylar nedeniyle federasyonumuz tarafından iptal edilmiştir.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız.”

Son güncelleme 13:02 | 28 Şubat 2020
idlib sarıkamış rallisi
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