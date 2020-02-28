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Hüseyin Çimşir’den zorunlu revizyon
Trabzonspor

Hüseyin Çimşir’den zorunlu revizyon

Ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalacak..

28 Şubat 2020 10:28

Süper Lig´in 24´üncü haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira´nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11´ine göre zorunlu değişikliklere giderek cezalı Campi´nin yerine Hüseyin´e, sakatlığı bulunan Pereira´nın yerine Kamil Ahmet´e, orta sahada Doğan´ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Mikel´e, tedavisi devam eden Sturridge´nin yerine ise Ekuban´a forma vermesi bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE 38´İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 38´inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 37 maçta Trabzonspor’un 24, Çaykur Rizespor´un 5 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 76 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth.”

SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge, Nwakaeme belirsiz)

CEZALI: Campi

Son güncelleme 10:28 | 28 Şubat 2020
Hüseyin Cimşir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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