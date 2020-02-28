Göksel Gümüşdağ: ‘Keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık’

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon'u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘Böyle dönemlerde kenetlenmeliyiz’

Gelen şehit haberlerinin ardından hem futbolcuların hem de kendilerinin büyük üzüntü yaşadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu: “Soyunma odasına girene kadar belki hayatımızın en mutlu günüydü. Yukarıda maçı seyrediyorduk hiçbir şeyden de haberdar değildik. Dolayısıyla böyle büyük bir başarı, Avrupa'nın ilk 16'sına kalmanın mutluluğunu yaşarken soyunma odasına girdiğimizde Hatay valimizin açıkladığı resmi şehit haberini duyunca gerçekten bu mutluluğumuz kursağımızda kaldı. Bütün soyunma odası da bu üzüntüyü yaşıyor. Böyle zamanlarda insanın söyleyeceği şeyler boğazında düğümleniyor. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyorum.”

Okan Buruk: İçeri girdiğimizde şehit haberlerini aldık UEFA Avrupa Ligi`nde Sporting Lizbon`u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Medipol Başakşehir`de teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“Başakşehir'in Avrupa'daki bu başarısını da Türk milletine ve Türk askerine armağan ediyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Böyle dönemlerde kenetlenmeliyiz. Vatanımızı, bayrağımızı yüreğimizde hisseden biri olarak keşke bu turu atlamasaydık da bu şehit haberini almasaydık. Gerçekten çok üzgünüz, sabır diliyoruz. Bu büyük başarıyı Mehmetçiğimize armağan ediyorum.”

Gümüşdağ, ayrıca bütün Süper Lig kulüp başkanlarının kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getirerek hepsine teşekkürlerini iletti.”