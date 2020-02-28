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Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zül geldi
Süper Lig

Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zül geldi

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrasında konuştu.

28 Şubat 2020 23:58

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, maç sonrasında yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Şehitlerimiz nedeniyle çok üzgün olduğu görünen siyah-beyazlıların kaptanlarından Gökhan’ın sözleri şöyle;

“Konuşmalarıma İdlib’te hain, kalleş saldırıda şehit olan askerlerimizle başlamak istiyorum. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, içeride herkes için bu maçı oynamak inanın zül geldi. Herkes çok üzgün. İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.”

Son güncelleme 23:58 | 28 Şubat 2020
beşiktaş Gökhan Gönül süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Besiktas
24 12 40
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