Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zül geldi

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Gökhan Gönül, maç sonrasında yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Şehitlerimiz nedeniyle çok üzgün olduğu görünen siyah-beyazlıların kaptanlarından Gökhan’ın sözleri şöyle;

“Konuşmalarıma İdlib’te hain, kalleş saldırıda şehit olan askerlerimizle başlamak istiyorum. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, içeride herkes için bu maçı oynamak inanın zül geldi. Herkes çok üzgün. İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.”