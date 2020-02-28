FIFA’nın kiralık oyuncu sayısını sınırladığı reform Haziran’da yürürlüğe giriyor

FIFA, içerisinde takımları kiralık oyuncu sayılarını sınırlayan kuralı da içinde barındıran reformlar bütününü onayladığını açıkladı. Düzenleme yaz ayları itibarıyla yürürlükte olacak.

“Eğitim Tazminatı” adıyla anılan yeni reformla genç yaştaki oyuncuların gelişimleri esnasında takımların bu süreçten kazandıkları gelirin daha adil kılınması hedefleniyor. Yeni gelecek düzenleme 22 yaş ve üzerinde olan uluslararası oyuncuları kapsıyor.

Takımlar 2020/2021 sezonundan itibaren 8 kiralık oyuncuyu kadrolarında barındırabilecek ve 8 oyuncuyu kulüp dışına kiralayabilecek. Bu sayı 2022/2023 sezonda 6’ya düşecek.

Yeni reform Chelsea gibi kulüpleri ciddi anlamda etkileyecek ve transfer politikalarında değişliğe gitmelerine sebep olacak gibi gözüküyor. Londra ekibinin halihazırda 22 yaş üstünde 15 futbolcusu kiralık olarak başka kulüplerde forma giyiyor. Bu oyuncuların 10’u İngiltere dışına kiralanmış durumda.

FIFA yeni reformlarıyla, takımların bu kiralık oyuncu gönderme hamlelerini oyuncuların gelişimlerini ön plana çıkarmasını istiyor. İlerleyen aşamada FIFA, yerel liglere kiralanan oyuncuların da sayılarını sınırlamak için çalışmaları sürdürüyor.