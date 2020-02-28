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Corona virüsü İsviçre’yi de vurdu!
Diğer Ligler

Corona virüsü İsviçre’yi de vurdu!

İtalya'da ertelenen veya seyircilerin alınmayacağı maçlardan sonra İsviçre de corona virüsü nedeniyle futbol maçlarının ertelendiğini açıkladı.

28 Şubat 2020 19:13

İsviçre Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi’ndeki maçlar corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle bir ülke daha futbol maçlarını ertelemek durumunda kaldı. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının corona virüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre’de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

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İsviçre Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileri ile bir görüşme yaparak ligin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Yetkililerin gündeminde, önümüzdeki haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların bir kısmını seyircisiz oynama konusu da olacak.

Öte yandan İsviçre Federal Konseyi, 15 Mart 2020 tarihine kadar 1000 kişiden fazla olan toplantı ve gösterilerin de yasakladığını açıkladı.

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Son güncelleme 19:13 | 28 Şubat 2020
Challenge Ligi İsviçre Futbol Federasyonu isviçre süper ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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