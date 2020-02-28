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Corona virüs Premier Ligi de etkiliyor! Heung-min Son karantinada…
İngiltere Premier Lig

Corona virüs Premier Ligi de etkiliyor! Heung-min Son karantinada…

Corona virüs dolaylı yoldan Premier Lig'de de etkisini gösteriyor. İngiltere takımlarından Tottenham'da forma giyen Heung-min Son, Güney Kore'de ameliyat olduktan sonra kulübü tarafından kontrol amaçlı olarak karantinaya alındı!

SKOR DIŞ HABER 28 Şubat 2020 20:54

Corona virüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiliyor. Tehlikeli hastalığın İngiltere Premier Lig’e de etkileri görülüyor. Tottenham Hotspur oyuncusu Heung-min Son, kolundaki kırık sebebiyle ameliyat olmaya gittiği ülkesi Güney Kore’den döndü. Yıldız golcü dönüşü sonrası kulübü tarafından önlem amaçlı karantiya alındı.

Teknik direktör Jose Mourinho, ameliyatın iyi geçtiğini ve Güney Koreli oyuncunun beklenenden erken döndüğünü söylerken, sağlık protokülden geçeceğini açıklamıştı. Güney Kore’de 2 binin üzerinde vaka bulunurken 16 kişi corona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Benzer bir süreci kış transfer döneminde Manchester United’a Çin’den transfer olan Odion Ighalo da yaşamıştı. Çin’den transfer olan Nijeryalı oyuncu, sağlık protokolleri sebebiyle yeni kulübünün hazırlık kampına katılamamıştı.

Bu ciddi süreçle ilgili lig lideri Liverpool’un menajeri Jurgen Klopp yorumda bulundu. Salgını kesinlikle hafife almadıklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, “Salgını ciddiye alıyoruz ancak panik de yapmıyoruz. Her durumdan kaçamayız. Corona virüs futbolla ilgili bir durum değil, bu tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık problemi. Biz de diğer herkes gibi durumu düşünüyoruz” dedi.

Yazın yapacakları hazırlık kampına dair herhangi bir plan değişikliği düşünmediklerini belirten Klopp, “Biomedikal ekimizden her türlü bilgiyi alıyoruz. Elbette güncel şartlara göre değişiklikler olabilir” diye konuştu.

Son güncelleme 21:30 | 28 Şubat 2020
Heung-Min Son ingiltere premier lig Jürgen Klopp liverpool Tottenham Hotspurs
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