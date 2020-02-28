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Boluspor’da Fırat Gül dönemi
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Boluspor’da Fırat Gül dönemi

Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül’ü getirdi.

28 Şubat 2020 20:27

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, son 15 haftada alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bugün düzenlenen basın toplantısının ardından Özköylü, takımla vedalaşarak şehirden ayrıldı.

Boluspor Kulübü ise, yeni teknik direktör arayışını kısa sürede sonlandırdı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı'nın görüştüğü Teknik Direktör Fırat Gül ile anlaşma sağlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son güncelleme 20:27 | 28 Şubat 2020
boluspor Fırat Gül tff 1.lig
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