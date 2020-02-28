Beşiktaş ve Alanya’dan anlamlı ilk 11 paylaşımı: ‘Mehmetçiğimizin yanındayız’

Süper Lig’de bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.
Maçtan önce ilk 11 duyurusunda İdlib’de şehit olan askerlerimizi unutmayan siyah beyazlılar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla alkış topladı.
İşte Beşiktaş’ın yaptığı o paylaşım;
İlk 11’imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız pic.twitter.com/gC9ugkpPUm
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 28, 2020
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor da ilk 11 paylaşımını yaptığı görsele ay-yıldız ve selam veren asker silüeti koydu.
Beşiktaş karşısında takımımız #ALYvBJK | #HaydiAlanya pic.twitter.com/DTTPqUb09B
— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) February 28, 2020