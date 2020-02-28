Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Alanya’ya konuk oluyor…

Beşiktaş bu hafta Alanyaspor karşısına çıkacak. Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak mücadele aynı zamanda haftanın açılış maçı olacak. Alanyaspor Beşiktaş maçı hakkında bazı detaylar taraftarlarca merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ZİRVEDEN KOPMAMA SAVAŞI

Beşiktaş haftanın açılış maçında Alanyaspor karşısına çıkıyor. Zirve yarışında uzaklaşmak isteyemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'ın maça hazır olması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan