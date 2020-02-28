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Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Alanya’ya konuk oluyor…
Süper Lig

Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Alanya’ya konuk oluyor…

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ligin flaş takımlarından Alanya'ya konuk olacak. Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Süper Lig 24. haftanın açılış maçına dair merak edilenler...

28 Şubat 2020 11:50

Beşiktaş bu hafta Alanyaspor karşısına çıkacak. Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak mücadele aynı zamanda haftanın açılış maçı olacak. Alanyaspor Beşiktaş maçı hakkında bazı detaylar taraftarlarca merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

ZİRVEDEN KOPMAMA SAVAŞI

Beşiktaş haftanın açılış maçında Alanyaspor karşısına çıkıyor. Zirve yarışında uzaklaşmak isteyemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou'ın maça hazır olması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan

Son güncelleme 11:50 | 28 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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Besiktas
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Yarın - 14:00
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Kasimpasa S.K.
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