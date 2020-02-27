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Trabzonspor’da büyük sıkıntı!
Trabzonspor

Trabzonspor’da büyük sıkıntı!

Trabzonspor´da Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat oyuncu sayısının artması keyifleri kaçırdı.

27 Şubat 2020 12:07

Süper Lig´in 24´üncü haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek ve 16 günde 5 maça çıkacak olan Trabzonspor´da sakat oyuncu sayısının artması moralleri bozdu.

Bordo-mavililerde uzun süreli sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz´ın yanı sıra Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini, Sturridge ile Manuel da Costa da sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda yer almıyor. Ayrıca tedavisi devam eden Nwakaeme takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

CAMPİ CEZALI, ABDÜLKADİR TAM HAZIR DEĞİL

Sakatların yavaş yavaş takıma dönmesi beklenirken Beşiktaş maçının ardından Pereira, Yusuf, Sturridge ile Costa´nın sakatlık yaşaması yoğun fikstür öncesi tüm hesapları bozarken, bordo-mavililerde savunma oyuncusu Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür de henüz tam olarak hazır duruma gelmedi.

Trabzonspor´da alternatif anlamında sıkıntı yaşayan teknik heyet bu süreci en iyi şekilde atlatarak hem lig hem de kupada kayıpsız yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Son güncelleme 12:07 | 27 Şubat 2020
trabzonspor
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2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
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