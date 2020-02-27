Teşekküre camia müdahalesi!

Galatasaray’da bir krizin eşiğinden dönüldü. Başkan Mustafa Cengiz'in, derbi zaferi sonrası Kalamış'taki galibiyet kutlamasında yaptığı, “Fenerbahçe taraftarı bana asla laf etmedi. Bunun için teşekkür ediyorum” sözleri Florya'da da yankı buldu. Edinilen bilgilere göre teknik heyet, maç boyunca kendileri aleyhinde yapılan küfürlü tezahüratlar, sarı-kırmızılı kulübeye atılan yabancı maddeler ve misafir futbolseverlere yönelik kötü uygulamalara rağmen Cengiz'in, Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür etmesine tepki gösterdi.

YÖNETİM TAKİP EDİYOR

Sosyal medyada ve özellikle camiada, Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları eleştirilince, kulüp tavır değiştirmek zorunda kaldı. Derbiden iki gün sonra ‘Fenerbahçe maçında yaşananlara dair' başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Mesajda, sahaya atılan yabancı maddeler, toplu küfürler, yüksek sesli müzik yayını, hijyenik olmayan tuvaletler ve tepki çeken pankarta vurgu yapıldı. Yönetim böylece, hem camianın hem de Florya'nın rahatsızlığını önlemiş oldu. Yönetim içinde de tartışılan pankarta dair hukuki sürecin takibi konusunda söz birliğine varıldı.