Sydney Leroux acı gerçeği gözler önüne serdi! ‘Bebek bakıcısına kazandığımdan daha çok ödüyorum’

ABD Milli Takımı ile 2015 yılında FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı, 2012 yılında ise Olimpiyat Oyunları’nı kazanan ünlü futbolcu Sydney Leroux, ikinci çocuğunu doğurduktan üç ay sonra takımı Orlando Pirate’in antrenmanlarına katıldı. Anne olduktan hemen sonra futbola geri dönen Sydney Leroux, kadın futbolcuların yaşadığı büyük bir sorunu gözler önüne serdi. Kadınların anne olmak ya da futbolcu olmak arasında tercih yapmaya zorlandığının altını çizen Sydney Leroux, “Bebek bakıcısına geçen yıl ligde kazandığım paradan daha çok ödüyorum” diyerek kadın futbolcuların kazancının azlığından bahsetti.

Hem anne hem de futbolcu olmanın zaman zorluğundan değil ama maddi imkansızlık nedeniyle zor olduğunu belirten 29 yaşındaki Sydney Leroux, Forbes dergisine yaptığı açıklamada “Kadınlar sıklıkla anne olmak ya da kariyerlerini devam ettirmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Bu hem anne olmak hem de futbolcu olma hayallerini devam ettirmek isteyen kadınlar için de büyük bir sorun… Her ikisini devam ettiremeyeceğini düşünen harika yetenekleri kaybetmemiz çok üzücü” dedi.

ABD’de kadın futbolcuların maaşları en fazla yıllık 50 bin dolar… En az maaş ise yıllık 20 bin dolar… Üstelik kadınların gebelik izni garantileri yok. Bu rakam, futbolcuların ABD Milli Takımı’nda forma giymeleri halinde artıyor.