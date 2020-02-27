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SON DAKİKA Fenerbahçe’de Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular buluştu
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’de Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular buluştu

Fenerbahçe'de son alınan Galatasaray mağlubiyeti sonrası Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcular, moral yemeğinde bir araya geldi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 27 Şubat 2020 16:24

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında 20 yıl sonra Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de moral yemeği düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcuların katıldığı moral yemeği Kadıköy’de yapıldı.

Başkan Ali Koç yemekte Antalyaspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Yemeğe Başkan Ali Koç’un yanı sıra tüm yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve tüm futbolcular katıldı. Teknik heyet ve futbolculardan bir an önce toparlanmaları, ligde kalan haftalara ve Türkiye Kupası’na odaklanmalarını isteyen Başkan Ali Koç kalan haftalarda bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini vurguladı ve son ana kadar mücadele etmelerini istedi.

Son güncelleme 17:27 | 27 Şubat 2020
ali koç ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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