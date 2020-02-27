Ronaldo’nun oğlundan rekor başlangıç! Bir günde 3 milyondan fazla insan izledi

İtalya Serie A takımlarından Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun en büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr., sosyal medyaya inanılmaz bir başlangıç yaptı. Kendisine Instagram hesabı açan Cristiano Ronaldo Jr.’ın hesabı büyük ilgi gördü. Hesap, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından takıp edilirken, yayınlanan ilk video bir günde 3 milyondan fazla izlendi.

Henüz 9 yaşında olan Cristiano Ronaldo Jr., hesabından dört dilde paylaşım yaptı. İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve İtalyanca paylaşımlar yapan Cristiano Ronaldo Jr., ilk mesajında çektiği videoya gülümseyerek, İngilizce “Selam… Bu benim yeni Instagram hesabım… Umarım keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın” dedi. Yayınlanan bu videoya ilk destek babası Ronaldo’dan geldi. Portekizli dünya yıldızı, oğlunun mesajını öpücük emojisi ile destekledi.

İşte Cristiano Ronaldo Jr.’ın paylaştığı ilk video:

Bu video, kısa süre içerisinden 3 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Daha sonra Instagram hesabından fotoğraf paylaşımları yapan Cristiano Ronaldo Jr., kendisi ve ikiz kardeşleri Eve ile Mateo’nun, diğer kardeşi Alana’nın fotoğraflarını paylaştı. Cristiano Ronaldo Jr., bir de babası ve kardeşleri ile birlikte küvette oturdukları bir fotoğrafı da hesabına ekledi. Büyük ilgi çeken hesap, bir gün içinde 1 milyondan fazla takipçi kazandı.

RONALDO INSTAGRAM’DAN SERVET KAZANIYOR

Lionel Messi ve Neymar’ı geride bırakan Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, 2019’da Instagram’da en çok kazanan sporcular arasında zirvede yer alıyor. Ronaldo paylaşım başına tam 5 milyon 607 bin TL kazanıyor.

Dünya üzerinde Instagram’da 200 milyona takipçiye ulaşan ilk isim olan Cristiano Ronaldo, bu başarısını “Vayy 200 milyon! Bu yolculuğu her gün benimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ederim“ sözleriyle takipçilerine teşekkür etmişti.

Ronaldo`dan 628 bin lira harçlık! Georgina`dan 5 milyonluk yüzük... Yıldız futbolcu Ronaldo ve sevgilisi lüks hayatlarını Instagram`da milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor. Georgina Rodriguez`in hem 5.2 milyon liralık yüzüğü, hem de Ronaldo`dan aldığı harçlık spor/magazin gündemine oturdu İlgili Haberi Oku