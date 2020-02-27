Premier Lig’de Hall of Fame dönemi başlıyor

Dünya’nın en çok izlenen futbol organizasyonu İngiltere Premier Lig’e Hall of Fame, yani Şöhretler Müzesi, uygulaması geliyor. Yapılan açıklamaya göre nadide yeteneklere sahip özel kariyerleri oyuncular burada onurlandırılacak.

Onurlandırılacak ilk iki üye 19 Mart’ta açıklanacak. Böylece Amerikan spor liglerinde sık rastlanılan uygulamaya Premier Lig de katılacak. Bireysel anlamda bir oyuncuya verilecek en büyük onur olarak görülen Hall of Fame’e girme unvanı 1992’de başlayan Premier Lig’in tamamını kapsayacak.

19 Mart’ta açıklanacak 2 oyuncunun seçileceği kısa liste yakın zamanda açılanacak. Ayrıca taraftarlar da oy vererek kısa listeye katkıda bulunabilecek.

Lig yönetiminden Richard Masters’ın yaptığı açıklamada, “Premier Lig, 1992’den bu yana birçok dünya yıldızına ev sahipliği yaptı. Bu oyuncular dönemlere damga vurmayı başardılar ve her sezon bizlere özel performanslar izlettiler. Premier League Hall of Fame, yalnızca en iyilerin olduğu bir yer olacak. Futbolseverler seneler sonra bile buraya bakıp en iyi oyuncuları hatırlayacaklar ve bizim de onlarla birlikte bu özel kariyerleri anmamızı sağlayacaklar” dedi.

Bu uygulamanın sponsoru Budweiser olacak. Onura ulaşabilmek için oyuncunun emekli olması şartı bulunuyor. Ayrıca değerlendirmede sporcuların yalnızca Premier Lig’deki kariyeri göz önüne alınacak. Müzeye girme hakkı kazanan kişilere kişiselliştirilmiş bir madalya verilecek.