Ozan Tufan’a sürpriz talip!

Milli futbolcu Cenk Tosun’un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Crystal Palace'ın bir süredir Ozan Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Bursaspor altyapısında yetişen Ozan Tufan, yeşil-beyazlı ekipte sergilediği performans ile Milli Takım’a kadar yükselmiş ve üç büyüklerin transfer listesine girmişti. Fenerbahçe, 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Ozan Tufan’ı kadrosuna dahil etmişti. 2018 yılında kadro dışı bırakılan ve 2019 yılında Alanyaspor’a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde yeniden çıkışa geçmişti.

Ozan Tufan, bu sezon başında yeniden Fenerbahçe teknik heyetinin gözüne girmiş ve ilk 11’in değişmez isimlerinden olmayı başarmıştı. Ozan Tufan’ın piyasa değeri 5 milyon Euro…

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