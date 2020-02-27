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Kritik gollerin oyuncusu Martin Skrtel!
Süper Lig

Kritik gollerin oyuncusu Martin Skrtel!

Medipol Başakşehir'i konuğu Sporting karşısında 1-0 öne geçiren gole imza atan Martin Skrtel, kritik gollerle öne çıkıyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında uzatmada galibiyeti getiren golleri atan Skrtel, Trabzonspor ve Sporting maçında da kritik goller buldu.

27 Şubat 2020 22:20

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir’in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 de lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole daha imza atmıştı.

Ligin 8’inci haftasında turuncu lacivertli takımın konuğu Göztepe karşısında 2-1’lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2’nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9’uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti.

27 Şubat 2020 CANLI YAYIN | Medipol Başakşehir 2-0 Sporting Lizbon (ikinci yarı oynanıyor) Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçını canlı olarak SKOR`dan takip edebilirsiniz... UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir 3-1`in rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon`u ağırlıyor. Deplasmanda tur şansını zor sokan Başakşehir İstanbul`da bir sürprizin peşinde. Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maçının canlı izle linki ve tüm detayları haberimizde. İlgili Haberi Oku

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87’nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90’ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi.

Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son güncelleme 22:24 | 27 Şubat 2020
martin skrtel Medipol Başakşehir süper lig uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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