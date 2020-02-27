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Kalecinin uzatmada attığı gol çeyrek final getirdi
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Kalecinin uzatmada attığı gol çeyrek final getirdi

Tigres kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

27 Şubat 2020 10:39

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Meksika ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza’yı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9’uncu dakikada Enner Valencia ve 17’nci dakikada Andre-Pierre Gignac’ın golleriyle maça hızlı başladı. 23’üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3’e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42’nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2’ye getirdi.

TUR GİTTİ DERKEN

Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4’üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas’ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 43 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman’ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

Son güncelleme 10:39 | 27 Şubat 2020
Tigres
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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