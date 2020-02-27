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Guardiola’ya büyük şok! Hacker…
İngiltere Premier Lig

Guardiola’ya büyük şok! Hacker…

İngiliz devi Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın e-mail ve telefon bilgilerinin bir hacker tarafından çalınarak 100 bin pounda satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Polisin yakaladığı şahsın sorgusunun sürdüğü belirtiliyor.

27 Şubat 2020 07:17

Manchester polisinin bu hafta başında Pep Guardiola’nın bilgisayarını hacklediğini ve İspanyol teknik adamın tüm yazışma ve özel bilgilerinin yanı sıra tüm futbolcuların telefon numaralarını 100 bin pound’a satmaya çalışam bir dolandırıcıyı tutuladığı belirtildi.

Daily Mail’in haberinde, dolandırıcının Guardiola’nın transfer etmek istediği futbolcuların yanı sıra futbolcularıyla ilgili özel yazışmalarının elinde olduğunu iddia etti. Polis sorgusunda hacker’ın Guardiola’nın maillerine akıllı telefonundan girdiğini, telefonundaki tüm rehber ve kişi bilgilerini indirdiğini belirterek bu işlemlerin ‘şu ana kadarki en kolay işim’ şeklinde nitelendirerek ulaştığını ifade ettiği haberin devamında yer aldı.

Polisin dolandırıcıyı eski bir Manchester City kulüp çalışanı olarak değerlendirdiğini, kişinin bilgisayar, akıllı telefon ve kişisel tüm eşyalarının incelenerek karar vereceği ifade ediliyor…

Son güncelleme 07:17 | 27 Şubat 2020
hacker ingiltere Manchester City Pep Guardiola
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