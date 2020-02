Eskişehirspor’da acı tablo! Kur krizi!

Bir dönemin fırtınalar estiren takımlarından Eskişehirspor, TFF 1. Lig’de kalma mücadelesi veriyor. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören’in, kulübün ekonomik durumu hakkında verdiği bilgiler, yaşanan zorlu süreci gözler önüne seriyor. Birçok takım gibi ekonomik sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor’u kur artışı olumsuz etkiliyor. Eskişehirspor, FIFA’daki borçlarını kapatmak için yardım kampanyası düzenlemeyi planlıyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Akgören, kur artışının kulübü maddi olarak sıkıntıya soktuğunun altını çizdi. Basın toplantısında konuşan Başkan Akgören, siyah-kırmızılı kulübün borcunun her geçen gün arttığını belirtirken, geçmişte futbolcularla yapılan anlaşmaların yabancı para cinsinden yapıldığını ve kur artışıyla birlikte borçların da giderek arttığını aktardı. Başkan Akgören, kulübü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Başkan Akgören, “Eskişehirspor’un kalan 10 maçında taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli. Eskişehirspor’da daha önce oynamış futbolcuların ödeme dosyaları bulunuyor. Kur artışı ülke ekonomimize nasıl darbe vuruyorsa kulübü de etkiliyor. Nedeni ise futbolcularla anlaşmalar yabancı cinsten para ile anlaşılmış. Her gün faizler işliyor, borcumuz her geçen gün artıyor. Ancak şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler bu kulübü yaşatmak için göreve geldik. Emanete sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

“FIFA’DA BEKLEYEN BORÇLARI KAPATABİLİRİZ”

FIFA'da bekleyen dosyaların kapanması ve kulübün maddi açıdan rahatlaması için bir kampanya başlatacaklarını söyleyen Başkan Akgören, şunları söyledi:

“Eskişehirspor’un borçlarının tamamının ödenmesi için projeler üretiyoruz. Bu konuda devletin ilgili makamları ile temas halindeyiz. Kısa süre sonra bu sorunları da çözeceğiz. Eskişehirspor’un kuruluş tarihi olan 1965 tarihini baz alarak Eskişehirspor’un kurtuluşu için 1965 lira tutarlı bir kampanya düzenleniyoruz. Eskişehir’den seçilen milletvekillerimiz, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilerin yanı sıra kent halkını Eskişehirspor’u omuz atmaya, bu kampanyaya davet ediyoruz. Eğer 10 bin kişiden 1965’er lira para toplarsak Eskişehirspor’un FIFA’da bekleyen borçlarını kapatabilir ve takımımızı bu zor durumdan kurtarabiliriz.”

TARİHİ BAŞARILARLA DOLU

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor 19 Haziran 1965'te Akademi Gençlik, İdmanyurdu ve Yıldıztepe kulüplerinin birleşmesiyle kuruldu. Kurulduğu yıl olan 1965-1966 sezonunda ikinci ligde mücadele eden Eskişehirspor ara vermeden 1. Lig'e çıktı.

Eskişehirspor 1965-1966 ve 1983-1984 sezonlarında 1. Lig'de şampiyon oldu. 1970-1971 sezonunda Türkiye Kupası'nı kaldıran Es Es, 1971 de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Türkiye'yi Avrupa'da da temsil eden ve UEFA kupasında İspanyanın dev takımı Sevilla'yı Fethi'nin son dakikada attığı üç golle deviren Eskişehirspor bir ilki daha gerçekleştirdi. Türk Futbol Tarihine bir İspanyol takımı eleyen ilk Türk takımı oldu. Eskişehirspor, bir üst turda Hollanda'nın Twente takımına yenilerek UEFA kupasına veda etti.