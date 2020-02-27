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Beşiktaş’ın Alanya kadrosu açıklandı
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Alanya kadrosu açıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmanın 21 kişilik kadrosunu belirledi.

27 Şubat 2020 14:05

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’de 24’üncü haftanın açılış maçında yarın saat 20.00’de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda mücadelenin kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın 21 futbolcuyu dahil ettiği kadro şöyle:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.”

Son güncelleme 14:05 | 27 Şubat 2020
beşiktaş sergen yalçın
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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