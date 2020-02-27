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Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Volkan Babacan’ın menajerinden açıklama
Süper Lig

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Volkan Babacan’ın menajerinden açıklama

Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2020 17:15

Sezon sonu Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edilen Volkan Babacan’ın menajeri Ahmet Bulut, siyah beyazlı kulüp ile görüşmediklerini açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, Volkan için Beşiktaş ile anlaştıkları iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Loris Karius’un kiralık kontratının sona erecek olması nedeniyle yeni kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta Volkan Babacan ismi gündeme geldi. Volkan’ın siyah beyazlılar ile anlaştığı iddiası üzerine NTV'ye konuşan Bulut, Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmeleri olduğunu vurgularken, “Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Volkan’ın takımı ile kontratı devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transferin olması için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler arasında da böyle bir anlaşma olsaydı, bilgisi bize de verilirdi” şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir’de 6. yılını geçiren Volkan, son 2 sezonda formasını Mert Günok’a kaptırdı. Geçen sezon 5 maçta görev yapan 31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon sadece 4 karşılaşmada takımının kalesini korudu.

Son güncelleme 17:15 | 27 Şubat 2020
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