Başakşehir Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir galibiyet peşinde…

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında ilk maçta 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Gelecek sezonda Avrupa’da ülkemizi temsil edecek takım sayısını etkileyecek maçta Başakşehir ülke puanı için mücadele verecek.

BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.55’te başlayacak. Miguel Lahoz’un düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR SPORTİNG MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skertel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristowski, Llori, Neto, Coates, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar