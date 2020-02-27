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Başakşehir Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir galibiyet peşinde…
Başakşehir

Başakşehir Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir galibiyet peşinde…

Başakşehir Sporting Lizbon UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta güçlü rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Temsilcimizin tur atlaması için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Peki, Başakşehir Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Şubat 2020 13:10

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında ilk maçta 3-1 yenildiği Sporting Lizbon'u konuk ediyor. Gelecek sezonda Avrupa’da ülkemizi temsil edecek takım sayısını etkileyecek maçta Başakşehir ülke puanı için mücadele verecek.

BAŞAKŞEHİR SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.55’te başlayacak. Miguel Lahoz’un düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR SPORTİNG MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skertel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Elia, Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristowski, Llori, Neto, Coates, Acuna, Plata, Wendel, Battaglia, Vietto, Sporar

Son güncelleme 13:10 | 27 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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