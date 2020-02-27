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Asbaşkan’dan sert sözler: Elinizi çekin!
Kayserispor

Asbaşkan’dan sert sözler: Elinizi çekin!

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, bu haftaki hakem atamalarına tepki gösterdi.

27 Şubat 2020 13:30

Süper Lig’in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor’da müsabakaya görevlendirilen hakem Mete Kalkavan için Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki var.

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor’dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil” dedi.

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor, son olarak sahasında Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2 berabere kalmıştı. Kayserispor, 23 hafta sonunda 16 puanla son sırada yer alıyor.

16 Şubat 2020 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Hayatımda ilk kez duyduğum `My head is gone`... Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kümede kalma adına sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek, Pes etmedik, asla etmeyeceğiz dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:51 | 27 Şubat 2020
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OGP
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23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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