Asbaşkan’dan sert sözler: Elinizi çekin!

Süper Lig’in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Kayserispor’da müsabakaya görevlendirilen hakem Mete Kalkavan için Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki var.

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Adalet aramaktan yorulduk. Çalıştıramadığınız VAR sistemine tahammülümüz kalmadı. Binlerce taraftarımızın çektiği eziyet, oyuncularımızın döktüğü terin hatırına kirlenmiş ellerinizi Kayserispor’dan çekin. Bu bir oyunsa sahada oynansın masada değil” dedi.

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Kayserispor, son olarak sahasında Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2 berabere kalmıştı. Kayserispor, 23 hafta sonunda 16 puanla son sırada yer alıyor.

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