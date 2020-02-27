SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB, UKOME yönetmeliğine dava açtı
Antalyaspor’da Nazım Sangare sevinci
Süper Lig

Antalyaspor’da Nazım Sangare sevinci

Antalyaspor’da sakatlığı devam eden milli futbolcu Nazım Sangare’nin fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği ve 3 hafta içinde takımdaki yerini alacağı bildirildi.

27 Şubat 2020 17:20

Antalyaspor'un başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, 3 yıl önce kırmızı-beyazlı takıma Almanya'nın o dönem 3. Lig'de yer alan Osnabrück'ten transfer edilmişti. Bir süre takımda forma şansı bulamayan Sangare, geçen yıldan itibaren performansıyla büyük çıkış yakaladı.

Ligde istikrarlı olarak ilk 11'de forma giymesi ve savunmadaki başarılı müdahalelerinin yanında, hücuma asistlerini de ekleyen Sangare, savunmada vazgeçilmez oldu. Sangare'nin başarılı grafiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Sangare'yi Yunanistan ve Özbekistan özel maçlarının kadrosuna davet etti.

26 Şubat 2020 Lukas Podolski: `Antalyaspor`a tatile gelmedim` Fraport TAV Antalyaspor`un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Antalyaspor`a tatile değil, başarı kazandırmak için geldim dedi. İlgili Haberi Oku

Bu sezon da başarılı grafiğini devam ettiren Nazım Sangare, devre arası kampında dizinden sakatlık geçirdi. Milli futbolcu ikinci yarıda kupa maçlarının yanı sıra, ligdeki 6 maçta da formasından uzak kaldı.

Başarılı futbolcunun dizinden geçirdiği sakatlığın düzeldiği ve takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Sangare'nin 2 ya da 3 hafta içinde takımdaki yerini alabileceği bildirildi.

Son güncelleme 17:20 | 27 Şubat 2020
Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Nazım Sangare
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Yarın - 20:00
-
Besiktas
Konyaspor
29/02/2020 - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR