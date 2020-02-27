SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'İdlib'de üç şehidimiz var'
Alanyaspor Beşiktaş ne zaman? Haftanın açılış maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Alanyaspor Beşiktaş ne zaman? Haftanın açılış maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 24. hafta açılış maçında Alanyaspor Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çıktığı son iki lig maçında 1 puan kazabilen Beşiktaş kötü gidişata Alanyaspor karşısında dur demek istiyor. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

27 Şubat 2020 15:30

Beşiktaş haftanın açılış maçında Alanyaspor karşısına çıkıyor. Zirve yarışında uzaklaşmak isteyemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N’Koudou’ın maça hazır olması bekleniyor.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı 28 Şubat Cuma günü oynanacak. Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI

29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık

17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan

Son güncelleme 15:30 | 27 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Yarın - 20:00
-
Besiktas
Konyaspor
29/02/2020 - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR