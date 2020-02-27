Alanyaspor Beşiktaş ne zaman? Haftanın açılış maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş haftanın açılış maçında Alanyaspor karşısına çıkıyor. Zirve yarışında uzaklaşmak isteyemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N’Koudou’ın maça hazır olması bekleniyor.
ALANYASPOR BEŞİKTAŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı 28 Şubat Cuma günü oynanacak. Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI
29 Şubat Cumartesi 14.00 İ.H. Konyaspor – Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor – Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar 13.30 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü – D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi 20.00 M. Başakşehir – Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor – Göztepe: Mete Kalkavan