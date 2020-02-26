Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı tarihi…

Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Finale adını yazdıran takımlar ise oynanacak yarı final maçları ile belli olacak. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI
3 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21 Nisan Salı:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Kupası final maçı 5 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.