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Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı tarihi…
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı tarihi…

Türkiye Kupası'nda gözler yarı final maçlarına çevrildi. Zorlu mücadelelere sahne olacak maçlarda Antalyaspor Alanyaspor ve Trabzonspor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

26 Şubat 2020 09:29

Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Finale adını yazdıran takımlar ise oynanacak yarı final maçları ile belli olacak. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final maçı 5 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 09:29 | 26 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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