Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı tarihi…

Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Finale adını yazdıran takımlar ise oynanacak yarı final maçları ile belli olacak. Peki, Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası final maçı 5 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.