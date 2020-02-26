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Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu… Halil Umut Meler…
Süper Lig

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu… Halil Umut Meler…

Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı.

26 Şubat 2020 11:40

Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e, bu hafta Süper Lig’de herhangi bir maçta görev verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 24’üncü hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Son güncelleme 12:00 | 26 Şubat 2020
Halil Umut Meler süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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