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Sivasspor’un ek kontenjan talebine Ankaragücü’den onay Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden ret
Sivasspor

Sivasspor’un ek kontenjan talebine Ankaragücü’den onay Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden ret

Ligde şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor'un Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için ek kontenjan talebi, sarı-lacivertli kulüp tarafından olumlu karşılandı. Ancak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Demir Grup Sivasspor'un talebini reddetti.

26 Şubat 2020 17:16

Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor'da maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından dakikalar içinde deplasman biletlerini tüketen kırımızı-beyazlı taraftarları ek kontenjan talep etti.

Bu talep Ankaragücü tarafından kabul edilse de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Sivasspor Kulübü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı;

“Süper Lig’in 24. hafta maçında 01 Mart Pazar günü saat 16.00’da oynanacak MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarımıza TFF kuralları gereği stadyum kapasitesinin %5’i kadar yer ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz, Ankaragücü Kulübü’nden deplasman tribünü kontenjanının arttırılmasını talip etmiştir. Ankaragücü yönetimi talebimize olumlu yanıt verse de, ek kontenjan talep edilen tribünde Ankaragücü taraftarlarına ait kombinelerin olması nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından talebimiz ret edilmiştir. Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz.”

Son güncelleme 17:16 | 26 Şubat 2020
ankaragücü sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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