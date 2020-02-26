Red Bull Flick’te sıra şehir elemelerinde

Türkiye'nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.

29 şehirde 48 noktada…

CS:GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick'in şehir elemleri 29 şehirde 48 noktada gerçekleştirilecek. 29 Şubat'ta Kahramanmaraş, İzmir, Tekirdağ, İstanbul ve Konya'da başlarken 1 Mart'ta Gaziantep, İzmir, İstanbul, Edirne, Trabzon ve Eskişehir elemeleriyle devam edecek.

Oyunseverlerin dünyasında ‘Oyun bitmesin' diyerek devam edecek online elemeler de 29 Şubat'ta başlayacak. Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 64 takım, son 8'e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Flick'le iligili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşılabilir.