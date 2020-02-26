Real Madrid Manchester City’yi ağırlıyor, Ronaldo’lu Juventus, Lyon deplasmanında! | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı iki dev maçla devam ediyor. Kupanın en önemli favorileri arasında gösterilen Real Madrid, UEFA’dan FFP’yi ihlal ettiği için iki yıl men cezası alan Manchester City’yi konuk ediyor. Real Madrid Manchester City maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Son 16’nın bir diğer kritik maçında ise Fransa’da Olympique Lyon, sahada Cristiano Ronaldo’nun önderliğiyle Devler Ligi’nde zaferi hedefleyen Juventus’u ağırlıyor. İki eşleşmede de taraflar avantaj elde etmek istiyor. 17 Mart’ta iki eşleşmenin de rövanşları oynanacak. Olympique Lyon Juventus maçının da canlı anlatımı SKOR’da.

REAL MADRID 0-0 MANCHESTER CITY

Dk. 21: Gabriel Jesus bir anda savunma arkasına sarktı ve karşı karşıya kaldı, Jesus’un şutunda Courtois başarılı!

Dk. 1: Maç başladı!

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus pic.twitter.com/c0f55AhnfX — SKOR (@SozcuSkor) February 26, 2020

O. LYON 1-0 JUVENTUS

GOL! Dk. 31: Tousart ile Olympique Lyon 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol esnasında De Ligt geçirdiği sakatlık nedeniyle kenarda tedavi ediliyordu.

Dk. 21: Ekambi ile Lyon gole yaklaştı. Ekambi’nin ön direkte yaptığı şık vuruş direkten döndü!

Dk. 1: Maç başladı!

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

O. LYON: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo