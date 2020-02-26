Mehmet Demirkol’dan tartışılan atama hakkında çarpıcı yorum: ‘Bana mı sordu hakem olurken!’

Süper Lig’in 24. haftasında karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklanırken Trabzonspor’un kalecisi Erce Kardeşler’in ağabeyi Arda Kardeşler’in Galatasaray – Gençlerbirliği maçında görev alacak olması tartışma yarattı. Konuyu yayıncı kuruluşta gerçekleşen Bein Manşet programında yorumlayan ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, çarpıcı ifadeler kullandı.

Demirkol, “Burada bütün hakemlerin seceresini tutacak halim yok ama bunu da söyleyeceğim: Hiçbir şekilde kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde maç manipülasyonu falan gibi şeyler de olmaz. İnsan böyle bir şey yapmaz ancak Arda Kardeşler ataması yanlış. Arda Kardeşler’i neden böyle bir pozisyona sokuyorsunuz” dedi.

“Trabzonspor’la şampiyonluk mücadelesi veriyor Galatasaray. Tabii ki bir şey yapacağından değil ama adamı neden böyle bir pozisyona sokuyorsunuz” ifadeleriyle TFF’ye seslenen Demirkol, “İkimiz davalıyız diyelim. Benim kardeşim, davanın savcısı! Olmaz öyle şey” şeklinde bir örnek verdi.

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‘Bana mı sordu hakem olurken!’

“Bariz bir çıkar çatışması var. Aynı yarışın içinde olamazlar. ‘Ne yapsın adam maç yönetmesin mi’ diyorlar; bana mı sordu hakem olurken” diyen Mehmet Demirkol, “İstediği kadar adaletli olsun. Hz. Ömer adaletiyle davransa olmaz. Çıkar çatışması var. Adamı da zor durumda bırakmaya gerek yok. Bunlar normal olmamalı” sözleriyle çıkar çatışmasının altını çizdi.

Ünlü yorumcu genel olarak hakem atamaları ile ilgili olarak ve MHK’nin iletişim modeli hakkında ise şunları söyledi:

“Şimdi şöyle bir durum var. Dikkatli gözle bakarsak; burada iki üç haftadır görev almayan hakemler görüyoruz. Tartışmalı pozisyonlarla ilgili mesajlar çıkıyor buradan.

‘Üç haftadır görev almıyor, üç hafta önce (VAR’ı kastederek) yukarıdaydı, demek ki Fenerbahçe – Alanyaspor maçındaki penaltılarda mı sorun var acaba’ gibi bundan bir sürü sonuç çıkarabilirsiniz…

‘Dumanla mesajlaşır gibi!’

Allah rızası için anlatın ki biz de kuralları daha iyi özümseyelim diyoruz, söylemiyorlar bir şey. Sonra biz atamalara bakarak neyin ne olduğunu anlıyoruz. Böyle bir mesajlaşma yöntemi yok, dumanla mesajlaşır gibi neredeyse!

Bir yerde bir karar vermiş, bu karar da tartışmalı diyelim; iki sonuç çıkabilir bundan ya doğru karar verdi, herkes yanılıyor ya da kötü bir karar verdi. ‘Kötü karar’dan kastım penaltı kararı falan değil, kötü uygulama yaptı, üç hafta maç yönetmemiş. Diyoruz ki burada hata var.

Bunu anlatsanız da herkes öğrense artık. “