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Mario Lemina koşulara başladı
Galatasaray

Mario Lemina koşulara başladı

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakatlığı geçen Mario Lemina, düz koşulara başladı.

26 Şubat 2020 14:33

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenman öncesinde Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:33 | 26 Şubat 2020
galatasaray Mario Lemina
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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