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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | ING Basketbol Süper Ligi
Süper Ligi

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Doğa Sigorta, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu. Parkeden 80-75 galip ayrılan Aslan, 2011'den bu yana Fenerbahçe'yi ilk kez deplasmanda yenerken, Ülker Spor ve Etkinlik Sarayı'nda da ilk galibiyetini aldı.

26 Şubat 2020 22:27

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko dev derbide Galatasaray Doğa Sigorta’yı konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ve son periyodun son dakikasına kadar üstünlüğün el değiştirdiği maçta kazanan 80-75’le konuk ekip Galatasaray oldu.

İki ekip de maç içinde seriler yakaladı, üstünlük el değiştirdi ancak üçüncü çeyrek itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe’nin üstünlüğünü kırdı. Buna rağmen Fenerbahçe, Bobby Dixon’ın etkili oyunuyla son çeyrekte öne de geçti ancak sonu bölümde son sözü Aslan söyledi.

Galatasaray bu sonuçla 10 maç aradan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Sarayı’nda galibiyet almış oldu ve ligde geride kalan 20 hafta sonunda 14. kez kazandı. Fenerbahçe Beko ise ligde 5. kez mağlup oldu. Futbolda rakibine 20 yıl aradan sonra Kadıköy’de mağlup olan Kanarya, üç gün sonra bu kez parkede ezeli rakibine kaybetti.

Fenerbahçe’de Nando de Colo, 15 sayı ve 8 asistle mücadele etti ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray’da ise Zachary Auguste 17 sayısı ile maçın en skorer olurken 15 de ribaund alarak maça damga vurdu ve ‘double-double’ yaptı.

Son güncelleme 22:33 | 26 Şubat 2020
Fenerbahçe Beko galatasaray doğa sigorta ING Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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