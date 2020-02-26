MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko dev derbide Galatasaray Doğa Sigorta’yı konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan ve son periyodun son dakikasına kadar üstünlüğün el değiştirdiği maçta kazanan 80-75’le konuk ekip Galatasaray oldu.

İki ekip de maç içinde seriler yakaladı, üstünlük el değiştirdi ancak üçüncü çeyrek itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe’nin üstünlüğünü kırdı. Buna rağmen Fenerbahçe, Bobby Dixon’ın etkili oyunuyla son çeyrekte öne de geçti ancak sonu bölümde son sözü Aslan söyledi.

Galatasaray bu sonuçla 10 maç aradan sonra ilk kez Ülker Spor ve Etkinlik Sarayı’nda galibiyet almış oldu ve ligde geride kalan 20 hafta sonunda 14. kez kazandı. Fenerbahçe Beko ise ligde 5. kez mağlup oldu. Futbolda rakibine 20 yıl aradan sonra Kadıköy’de mağlup olan Kanarya, üç gün sonra bu kez parkede ezeli rakibine kaybetti.

Fenerbahçe’de Nando de Colo, 15 sayı ve 8 asistle mücadele etti ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray’da ise Zachary Auguste 17 sayısı ile maçın en skorer olurken 15 de ribaund alarak maça damga vurdu ve ‘double-double’ yaptı.