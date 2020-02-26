MAÇ SONUCU | Altınordu 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 1. Lig’in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 61’inci dakikasında Hamroun ile öne geçen Erzurumspor karşısında Altınordu, 75’inci dakikada Metehan, 86’ncı dakikada Okan’ın ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı.
Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini dindiren İzmir temsilcisi 27 puana ulaşıp rahatladı. Zirve yarışında yara alan Erzurum ekibi ise 42 puanda kaldı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan
ALTINORDU: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Furkan, Atakan, Burak (Dk. 57 Okan), Muhammed (Dk. 72 Yasin), Metehan, Hüsamettin (Dk. 46 Kemal)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Murat, Aykut, Osman, Mücahit, İbrahim, Batuhan (Dk. 46 Cenk Ahmet), Obertan (Dk. 85 Scuk), Sissoko, Hamroun (Dk. 82 Ömer), Pote
GOLLER: Dk. 75 Metehan, Dk. 86 Okan (Altınordu) – Dk. 61 Hamroun (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Kerim, Furkan (Altınordu) – Batuhan, Murat (Erzurumspor)