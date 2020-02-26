MAÇ SONUCU | Akhisarspor 2-0 Giresunspor

TFF 1. Lig’de 24. haftada Akhisarspor, evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine hafta içi mesaisinde Giresunspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek son verdi: 2-0.
Spor Toto Akhisar Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17’nci dakikada Bjarnason ve 44’üncü dakikada Erhan attı.
Ligde yaşadığı 7 maçlık galibiyet hasretinin son 3 maçta 2 galibiyet alan Akigo, bu skorla puanını 35’e çıkarıp play-off yarışına tutundu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Giresunspor ise 28 puanda kaldı.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün
AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Onur (Dk. 90+2 Musa Nizam), Rotman, Bjarnason, Erhan (Dk. 73 Bertuğ), Burhan, Cikalleshi (Dk. 73 Muhammet Reis)
GİRESUNSPOR: Metin, Uğur (Dk. 80 Muhayer), Murat (Dk. 46 Tanase), Ahmet, Muhammed, Foguinho, Mehmet Taş, Mehmet Güven, Milinkovic (Dk. 73 Özgür Can), Valle, Rusescu
GOLLER: Dk. 17 Bjarnason, Dk. 44 Erhan (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Bjarnason, Cocalic, Bertug (Akhisarspor) – Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase (Giresunspor)