Lyon Juventus canlı izle! Depay’dan yoksun Lyon, Ronaldo’lu Juve karşısında

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon Jubentus karşı karşıya geliyor. Lyon ile Juventus, tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geliyor. Lyon’un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi Depay, Juventus’a karşı forma giyemeyecek. Juventus’ta Devler Ligi'ndeki en golcü ismleri üç golle Pablo Dybala. Ronalde ve Gonzalo Higuain'in ise ikişer golü bulunuyor.

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LYON JUVENTUS HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Parc Olympique Lyonnais’in ev sahipliği yapacağı mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.