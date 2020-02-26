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Lyon Juventus canlı izle! Depay’dan yoksun Lyon, Ronaldo’lu Juve karşısında
Şampiyonlar Ligi

Lyon Juventus canlı izle! Depay’dan yoksun Lyon, Ronaldo’lu Juve karşısında

Lyon Juventus Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım yazdırma başarı göstermek için karşı karşıya geliyor. Fransa'da oynanacak ilk maçta her iki takımda sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Peki Lyon Juventus saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lyon Juventus canlı yayın bağlantısı...

26 Şubat 2020 22:37

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lyon Jubentus karşı karşıya geliyor. Lyon ile Juventus, tarihlerinde beşinci kez karşı karşıya geliyor. Lyon’un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi Depay, Juventus’a karşı forma giyemeyecek. Juventus’ta Devler Ligi'ndeki en golcü ismleri üç golle Pablo Dybala. Ronalde ve Gonzalo Higuain'in ise ikişer golü bulunuyor.

LYON JUVENTUS CANLI İZLE

LYON JUVENTUS HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Parc Olympique Lyonnais’in ev sahipliği yapacağı mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. TSİ 23.00’te başlayacak 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 22:37 | 26 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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