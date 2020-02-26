Galatasaray’da Mario Lemina kararı! Kritik maçta sahada…

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın tedavisine devam ediliyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Gabonlu futbolcuyu Sivasspor deplasmanında sahada görmek istediği ve bu nedenle Gençlerbirliği maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibinin kontrolü altında bulunan Lemina'nın Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, pazar günü G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Terim ve ekibi orta sahada alternatif dizilişler deniyor. Emre Akbaba'nın ilk 11'de olmasına kesin gözle bakılırken Ömer Bayram, Seri, Donk ve Taylan arasından iki isim için maç gününe doğru tercih yapılacak.

Fatih Terim`den Fenerbahçe uyarısı: `Eğlendiniz ama artık...` Futbolcularından Fenerbahçe derbisini unutmalarını isteyen Galatasaray'ın hocası, “Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Derbinin önemi için şampiyon olmamız lazım. Artık her maç final” dedi İlgili Haberi Oku