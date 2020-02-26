SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Koruyucu tıbbi malzeme yetersiz
Galatasaray’da Mario Lemina kararı! Kritik maçta sahada…
Süper Lig

Galatasaray’da Mario Lemina kararı! Kritik maçta sahada…

Malatya karşısında sakatlanan ve Fenerbahçe derbisini kaçıran 26 yaşındaki yıldız, kritik Sivasspor deplasmanında görev alacak

26 Şubat 2020 08:21

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın tedavisine devam ediliyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Gabonlu futbolcuyu Sivasspor deplasmanında sahada görmek istediği ve bu nedenle Gençlerbirliği maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Sağlık ekibinin kontrolü altında bulunan Lemina'nın Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, pazar günü G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Terim ve ekibi orta sahada alternatif dizilişler deniyor. Emre Akbaba'nın ilk 11'de olmasına kesin gözle bakılırken Ömer Bayram, Seri, Donk ve Taylan arasından iki isim için maç gününe doğru tercih yapılacak.

26 Şubat 2020 Fatih Terim`den Fenerbahçe uyarısı: `Eğlendiniz ama artık...` Futbolcularından Fenerbahçe derbisini unutmalarını isteyen Galatasaray'ın hocası, “Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Derbinin önemi için şampiyon olmamız lazım. Artık her maç final” dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:21 | 26 Şubat 2020
galatasaray Mario Lemina
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
28/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
Konyaspor
29/02/2020 - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR