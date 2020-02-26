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Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! FB GS basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Ligi

Fenerbahçe Beko Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! FB GS basket maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray basket maçı için karşı karşıya geliyor. Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta iki takımda sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Galatasaray Fenerbahçe Beko canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

26 Şubat 2020 19:45

Galatasaray Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftasında derbi maçında karşı karşıya geliyor. Ligde 19 maçta 13 galibiyet alan Galatasaray, haftaya 5. sırada girdi. 19 maçta 15 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise 3. sırada yer alıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bağlantısına aşağıda ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi’nin 20. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı konuk edecek. 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.15’te oynanacak olan karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 19:45 | 26 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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