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Fatih Terim’den Fenerbahçe uyarısı: ‘Eğlendiniz ama artık…’
Süper Lig

Fatih Terim’den Fenerbahçe uyarısı: ‘Eğlendiniz ama artık…’

Futbolcularından Fenerbahçe derbisini unutmalarını isteyen Galatasaray’ın hocası, “Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Derbinin önemi için şampiyon olmamız lazım. Artık her maç final” dedi

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 26 Şubat 2020 08:05

Kadıköy’de 20 yıl sonra gelen galibiyetin ardından Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı futbolcularda zafer sarhoşluğu devam ederken Teknik Direktör Fatih Terim, devreye girdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Terim, oyuncularına rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Önceki gün Florya'da futbolcularla buluşan Galatasaray'ın hocası, tekrar lige dönmelerini futbolcularından isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizle gurur duyuyorum. Eğlendiniz, galibiyetin tadını çıkarttınız. Daha lig bitmedi. Ayağımız yere sağlam basmalı. Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Derbi galibiyetinin anlamlı olabilmesi için şampiyon olmamız lazım. Yoksa sadece bir derbi kazanmış oluruz. 8-10 puan gerideyken her maçımız final demiştik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği finali var. Bugünden sonra tek konumuz bu mücadele olacak. Artık Fenerbahçe galibiyetinden bahsetmek yok. Bütün konsantrasyonumuzla pazar gününe hazırlanacağız.”

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Son güncelleme 08:09 | 26 Şubat 2020
fatih terim Fenerbahçe galatasaray
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