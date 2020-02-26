Fatih Terim’den Fenerbahçe uyarısı: ‘Eğlendiniz ama artık…’

Kadıköy’de 20 yıl sonra gelen galibiyetin ardından Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı futbolcularda zafer sarhoşluğu devam ederken Teknik Direktör Fatih Terim, devreye girdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Terim, oyuncularına rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Önceki gün Florya'da futbolcularla buluşan Galatasaray'ın hocası, tekrar lige dönmelerini futbolcularından isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hepinizle gurur duyuyorum. Eğlendiniz, galibiyetin tadını çıkarttınız. Daha lig bitmedi. Ayağımız yere sağlam basmalı. Okyanusu geçtik, derede boğulmayalım. Derbi galibiyetinin anlamlı olabilmesi için şampiyon olmamız lazım. Yoksa sadece bir derbi kazanmış oluruz. 8-10 puan gerideyken her maçımız final demiştik. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği finali var. Bugünden sonra tek konumuz bu mücadele olacak. Artık Fenerbahçe galibiyetinden bahsetmek yok. Bütün konsantrasyonumuzla pazar gününe hazırlanacağız.”

Galatasaray`dan derbide yaşananlara tepki ve dava! Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar ile ilgili olarak yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku