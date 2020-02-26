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Dele Alli’nin Corona virüsü paylaşımına ceza kapıda! Soruşturma başlatıldı!
İngiltere Premier Lig

Dele Alli’nin Corona virüsü paylaşımına ceza kapıda! Soruşturma başlatıldı!

Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu Dele Alli, Corona virüsü hakkında yaptığı ırkçı paylaşım nedeniyle The FA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. "Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim" diyen Alli, 5 Mart'a kadar savunma verecek.

26 Şubat 2020 22:44

Tottenham’ın yıldız oyuncusu Dele Alli, kişisel Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda bir havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takmış ve bu hareketiyle tepki çekmişti. Alli sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında videoyu silmişti.

The FA videoyla ilgili olarak oyuncuyu disiplin kuruluna sevk etti. 5 Mart’a kadar savunmasını verecek olan Alli’nin para ya da maç cezası alması gündemde.

Alli daha önce Çin’in ünlü sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı açıklamada video nedeniyle özür dilemiş “Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim. Hem kendimi hem de kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu hakkında şaka yapılmaması gereken bir konu. Çin’deki herkese sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan koronavirüs nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirirdi.

Son güncelleme 23:14 | 26 Şubat 2020
Dele Alli İngiltere Premier League Tottenham Hotspur
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