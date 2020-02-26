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Corona virüsü sporu vurdu! Turnuva ve Milliler’in kampı iptal edildi
Taekwondo

Corona virüsü sporu vurdu! Turnuva ve Milliler’in kampı iptal edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan Asya Açık Para Tekvando Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, Japonya'da yapılacak hazırlık kampını da iptal etti.

26 Şubat 2020 14:00

Dünyada birçok ülkeyi etkileyen corona virüsü nedeniyle bir iptal kararı da tekvandodan geldi. Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, 2 Mart’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılacak olan Asya Açık Para Tekvando Turnuvası corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Türkiye Para Tekvando Milli Takımı için planlanan Lübnan seyahati ve sonrasında yapılacak Japonya hazırlık kampı sporcuların sağlığını riske etmemek adına programdan çıkarıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, corona virüsünün etkisinin bütün dünyaya yayıldığını belirterek, “Şu an için dünya genelinde yayılan bu virüsle ilgili sağlıklı bilgiler alamıyoruz. İtalya’da iptal edilen futbol maçları var. Lübnan’da düzenlenecek Asya Açık Para Tekvando Turnuvası da iptal oldu. Sporcularımız için planladığımız Japonya hazırlık kampını da iptal ettik. Sporcularımızın sağlıklarını riske atmamak adına iptal kararını aldık. Corona virüsü ile ilgili takiplerimiz sürüyor. Bizim için önemli olan sporcu sağlığı. Corona virüsünün göründüğü ülkelere sporcularımızı göndermeme kararı alamaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belçika’da düzenlenmesi planlanan Açık Tekvando Turnuvası’na Çin takımının katılması durumunda milli tekvando takımının gönderilmeyeceği öğrenildi.

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Son güncelleme 14:53 | 26 Şubat 2020
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