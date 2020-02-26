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Chelsea Bayern Münih maçı özet! Bayern avantajı elde etti! (MAÇ ÖZETİ)
Şampiyonlar Ligi

Chelsea Bayern Münih maçı özet! Bayern avantajı elde etti! (MAÇ ÖZETİ)

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu mücadelesinde iki dev ekip Chelsea Bayern Münih karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibinin mücadelesinde gülen taraf 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını izleyemeyen futbol severler için Chelsea Bayern Münih maçı özeti haberimizin içerisinde yer alıyor.

26 Şubat 2020 08:00

Almanya Bundesliga lider Bayern Münih, 2012'de finalde kupayı kaybettiği Chelsea'yi bu kez deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı golsüz geçen maçta Bayern, ikinci yarı çok rahat bir oyun sergiledi. Gnabry 2 golle yıldızlaşırken bu gollerin asistini yapan Lewandowski de 76. dakikada fileleri havalandırdı. Polonyalı golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez deplasman golünü kaydetti.

Chelsea'de Jorginho 49'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Marcos Alonso ise topsuz alanda Lewandowksi'ye attığı dirsek sonrasında kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Bu maçın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

CHELSEA BAYERN MÜNİH ÖZET

CHELSEA 0-3 BAYERN MUNIH ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART | 84′ Chelsea sol beki Marcos Alonso, topsuz alanda Robert Lewandowski'ye attığı dirsek sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında bu kart direkt kırmızı karta döndü!

BAYERN FİŞİ ÇEKTİ | Kanalı genç sol bek Davies, sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Savunmanın çaresiz kaldığı anda altı pas üzerindeki Lewandowski ayağına topta kariyerinin en rahat gollerinden birini attı: 3-0.

FARK 2 | Gnabry yine sahnede! Alman yıldız ilk golden 3 dakika sonra rövanş için büyük avantajı getiren golü attı. Hızlı hücumla Chelsea kalesine giren Gnabry, sol kanattan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye sert bir şut çekerek durumu 2-0'a getirdi.

GOL | Bayern 51'de öne geçti! Sol kanattan Lewadowksi'nin penaltı noktasına yerden gönderdiği pasta Gnabry savunmadan önce davranarak düzgün bir şutla topu filelere göndermeyi başardı ve Bayern Münih'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Son güncelleme 08:00 | 26 Şubat 2020
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