CEV Kupası’nda Türk derbisinde avantaj Aslan’ın | Galatasaray HDI Sigorta 3-1 Arkas

2020 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Arkas Spor'u 24-26, 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise; 4 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA – ARKAS SPOR: 3-1

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Burutay, Doğukan, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk, Onurcan (L) (Melih, Burak (L), Gazi, Yasin)

ARKAS: Mert, Blankenau, Burak, Mustafa Koç, Adis, Yiğit, Bravo (L) (Mirza, Caner (L), Muhammet)

SETLER: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19

SÜRE: 103 dakika (28,27,24,24)

Statü: Rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 2020 CEV Kupası'nda yarı finale yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip, yarı finaldeki yerini alacak.