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Canlı: Real Madrid Manchester City maçı canlı izle! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç?
Şampiyonlar Ligi

Canlı: Real Madrid Manchester City maçı canlı izle! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tturu ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City'yi konuk ediyor. Devler Ligi'ndeki bu zorlu mücadeleden galip gelen taraf rövanş için önemli avantaj sağlayacak. Peki Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç? İşte Real Madrid Manchester City maçı canlı izleme ekranı ve karşılaşmadan bilgiler.

26 Şubat 2020 23:25

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Devler Ligi’nin son 16 turu ilk maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda İngiliz ekibi Manchester City’yi konuk ediyor. İki güçlü ekibin bu zorlu karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler sayfamızdaki bağlantı üzerinden üye olarak mücadeleyi canlı izleyebilirler. İşte Real Madrid Manchester City maçı canlı izleme sayfası.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE (Üyelik gerektirmektedir)

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus

Son güncelleme 23:25 | 26 Şubat 2020
canlı izle Manchester City Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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