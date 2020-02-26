Canlı: Real Madrid Manchester City maçı canlı izle! Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta. Devler Ligi’nin son 16 turu ilk maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda İngiliz ekibi Manchester City’yi konuk ediyor. İki güçlü ekibin bu zorlu karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler sayfamızdaki bağlantı üzerinden üye olarak mücadeleyi canlı izleyebilirler. İşte Real Madrid Manchester City maçı canlı izleme sayfası.

REAL MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE (Üyelik gerektirmektedir)

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus